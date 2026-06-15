現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループF第１戦で、森保一監督が率いる日本代表はオランダ代表と対戦した。序盤から相手にボールを握られる展開が続いた日本は、ドニエル・マレンにいくつかゴールを脅かされる場面があったものの、GK鈴木彩艶が好セーブを見せるなどゴールを許さず。スコアレスで前半を終える。迎えた後半、50分に先制点を献上。セットプレーの流れからフィルジル・ファン・ダイクにヘディ