「なぜこうなったの？」と聞いているつもりが、じつは自分の答えを押しつけていた――そんな経験はないか。「質問」の形をした「詰問」が、部下をトラウマにしていく。その境界線はどこにあるのか。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる令和の仕事の基本