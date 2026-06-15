日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージ（F組）初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムで対戦した。FIFAランキング18位の日本に対し、オランダは８位。格上相手との初戦で日本のシステムは３−４−２−１、スタメンにはGK鈴木彩艶、３バックは右から渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝、ダブルボランチは佐野海舟と鎌田大地、右ウイングバックは堂安律、左は中村敬斗、シャドーは久保建英、前田