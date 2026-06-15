10代は学び、20代は挑戦し、30代は実績を積んできた。では40代は何をする時期なのか。ショーペンハウアーはこの年代を「人生の大きな分岐点」と位置づけ、これまでとはまったく異なる生き方を示している。IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。40