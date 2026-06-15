森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で、オランダ代表とダラス・スタジアムで対戦している。スコアレスで迎えた50分に、フィルジル・ファン・ダイクのゴールで失点した日本は、57分に中村敬斗の得点で同点に追いつく。しかし、64分に勝ち越し弾を献上する。 ボックス内左でライアン・フラーフェンベルフのパスを受けたクリセンシオ・サマービルに正確な左足のシュートでゴールを割