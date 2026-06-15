【その他の画像・動画等を元記事で観る】 黒木華が主演を務め、野呂佳代がバディ役を演じる、カンテレ・フジテレビ系・月10ドラマ『銀河の一票』。このたび、劇中で与党の若手議員を熱演する松下洸平からコメントが到着した。 ■「ドラマじゃないじゃん…もうほぼリアルじゃん…」 このドラマは、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党・民政党幹事長の娘で秘書の星野茉莉 （黒木華）が、政治素人の