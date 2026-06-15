●午前中は雲が多いが、午後はしっかりと日ざしが届く見込み●最高気温は各地27度前後。湿気が多く一段と蒸し暑い●18日(木)から本格的な梅雨の時期に突入へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう14日(日)は南から大きくまとまった雲が、西日本から東日本を覆うように広がっていました。今朝はまとまった雲が東へと離れていますが、気圧の谷や湿った空気の影響で、県内周辺は雲の目立つ空模様が続いています。 この先、梅雨前