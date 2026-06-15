ドライブレコーダーにすべて録画されるのは反対!!【漫画】本編を読む事故やトラブルの証拠にもなる「ドライブレコーダー」。最近では多くの車に搭載されているが、漫画家・ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんが宅配業者に勤めていたころ、全車一斉にドラレコが取り付けられた。ベテラン社員たちは「プライバシーの侵害」と猛反対したが、その理由とは。今回は「運び屋ゆきたの漫画な日常」から、ドラレコと宅配便に関するエピソー