株式会社グレープストーンが展開する「東京ばな奈ワールド」は、カルビー株式会社の「Jagabee」とコラボレーションしたポテトスナック「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味」を新発売。2026年6月16日(火)より東京駅一番街「東京おかしランド」で先行発売する。【画像】東京ばな奈35周年！コラボ第2弾の相手は「Jagabee」「Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな