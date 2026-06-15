台湾メディアの工商時報は14日、中国へ進出する日本企業でつくる中国日本商会がまとめた2026年版の「中国経済と日本企業白書」について取り上げた。記事によると、高市早苗首相の台湾をめぐる国会答弁をきっかけに日中関係がこう着状態に陥ったにもかかわらず、圧倒的多数の日系企業が引き続き中国市場を好感し、事業を拡張する意思を示していることが白書で分かった。今年、中国への投資を「拡大する」または「現状を維持する」と