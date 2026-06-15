私、昔、賞金稼ぎだったんです。といっても「夕陽のガンマン」の話ではありません。ファッション界の芥川賞といわれる装苑賞を史上最年少の19歳で獲った私は、その勢いに乗って、出版社や服飾メーカーが主催するデザインコンテストに応募しまくりました。ちょっぴり自慢になりますが、次々に賞をゲットしたんです。いつの間にか審査員の先生に「また君か。まるで賞金稼ぎだね」と皮肉られるほどのコンテスト・マニアになっていま