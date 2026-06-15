俳優の佐々木蔵之介（58）が主演する時代劇映画シリーズ「超高速！参勤交代」が11年ぶりに復活する。来年公開のシリーズ3作目で、タイトルは「超高速！参勤交代フルスロットル」（監督本木克英）。佐々木をはじめ、ヒロインの深田恭子（43）、寺脇康文（64）、Hey！Say！JUMPの知念侑李（32）ら主要キャストがそろって続投する。幕府から突然の参勤交代を言い渡された小藩が奇想天外な作戦を駆使しながら江戸を目指す物語。2