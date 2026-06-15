◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。全力解説で早朝の日本列島を盛り上げ、「本田さん」「本田の解説」がX（旧ツイッター）でトレンド入りした。前回22年カタール大会で“解説者デビュー”し、選手を“さ