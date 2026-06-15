阿蘇中岳の遊覧ヘリ事故 阿蘇中岳第1火口内で大破した遊覧ヘリが見つかった事故で、熊本県警が中心となって、6月15日以降に機体を引き上げることが決まりました。 【写真を見る】【過去に例のない事故】活火山の火口内でヘリ大破取り残された機体、国費約4億4000万円かけて引き上げ15日から無人重機を遠隔操作熊本・阿蘇中岳 どんな事故が起きたのか―― この事故は今年1月、阿蘇市を離陸した遊覧ヘリが行方不