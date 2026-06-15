「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。後半４４分、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に触って角度が変わり、値千金の同点ゴールを奪った。負傷交代していた久保建英も足を引きずりながら小川に駆け寄った。後半１９分に勝ち越し点を献上。左サイドから切り