【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１４日午後（日本時間１５日午前）、イランとの戦闘終結に向けた協議で「合意が成立した」とＳＮＳで発表した。トランプ氏は、「私はここに、ホルムズ海峡の通航料なしの開放と、米海軍による封鎖の即時解除を承認する」と投稿し、「世界の船よ、エンジンを始動せよ。石油を流せ」と訴えた。