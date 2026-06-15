ヤクルトのドラフト1位ルーキー・松下歩叶が、先制打を含む2本の適時打を放ち、プロ初打点を含む3打点の活躍を見せた。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が松下のバッティングに言及した。2回の第1打席に中前に弾き返す先制の2点適時打。さらに第3打席でも二死二塁から三遊間に抜ける当たりを放った。2本目のタイムリーについて館山昌平氏は、「初球を狙っていく姿勢が素晴らしい」と評価。「まだ打