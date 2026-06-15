ヤクルトの奥川恭伸がプロ初となる完封勝利をマークした。14日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では館山昌平氏が奥川の投球内容を振り返った。好調のソフトバンク打線を相手に、無四球で111球を投げ抜く快投を披露した。強気にストライクゾーンで勝負しながら9個の三振を奪った。館山氏は「試合中の修正能力が光っていた」と評価し、「特にスライダーの制球。同じコースに投げ込みながら、最後はしっかり曲げ切る。