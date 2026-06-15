W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。まさかの“ダブルヘッド弾”で追いつき、ドローに持ち込んだ。格上のオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。1点を追いかける日本。歓喜のシーンは後半44分だ。小川がヘディ