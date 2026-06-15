W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。NHKに加え、スポーツチャンネルDAZNでも生配信された一戦。現地会場で広がった光景にネット上では驚きの声が漏れた。日本は上田綺世、久保建英、堂安律、鎌田大地らを先発に揃え、強豪オランダとの一戦に臨んだ。会場のダラス・スタジアムには両国のファンが大挙集結。そ