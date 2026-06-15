W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。後半5分、オランダに先制点を許すも、日本は同12分に中村敬斗が同点弾。ただその7分後に再度勝ち越しを許し、NHK解説の本田圭佑も14分間で感情を揺さぶられていた。0-0の後半5分、クロスにファンダイクがヘディングで合わせ、オランダが先制。日本は追いかける展開になっ