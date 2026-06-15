――日本代表は、なぜ強くなったのか？北中米Ｗ杯の開催地の一つ、メキシコで58年前に開催されたオリンピック。サッカー日本代表は銅メダル獲得という快挙を成し遂げた。当時の３トップの一人、松本育夫氏（84）が冒頭のように問いかけると、森保一監督（57）はただ一言、こう回答したという。「日本人……じゃなくなりました」この言葉に日本サッカーの現在地が凝縮されていると、松本氏は受け止めた。「日本人は自分を殺してでも