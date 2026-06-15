筆者の友人の話。家族旅行で道に迷った時、夫に言われた「俺、あの道は違うと思ってた」の一言。以前の私ならイラッとして終わっていたと思います。でも後から考えると、少しだけ見え方が変わった出来事でした。 「それなら先に言ってよ！」 家族で温泉旅行に行った時のことです。 その日は「早めに着いて、温泉でゆっくりしよう」と話しながら、少し余裕を持って出発しました。目的地まではナビを設定していたのですが、