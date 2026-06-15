ベトナム大人旅--3rd写真集の撮影でベトナムを訪れたそうですが、いかがでしたか？「３泊５日で行きました。半袖でちょうど良いくらいの気候でしたね。ほとんどはダナンで撮影し、ホイアンでは夜景をバックに撮りました。これまでは1stが国内、2ndが韓国でしたが、今回は旅をした感が満載で、本当に楽しかったです。撮影地は何ヵ所か候補があった中から私がベトナムを選びました。30代になった今、若さ全開で撮影するより、落ち着