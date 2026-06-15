もうすぐ梅雨の季節。じめじめしている梅雨といえば、特に、水まわりの汚れが気になりますよね。そんなときにピッタリ！ダイソーで見つけた、ちょっと気になるところに手が届く梅雨グッズを使ってみました。1）「自立する水切りゴミ袋 25枚」「自立する水切りゴミ袋 25枚」手で底を広げると、簡単に自立する水切り袋ができあがり。ふちを少し折り返すことで、開口部が安定します。底付近には穴が空いているため水はけもよ