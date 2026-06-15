日本はオランダと対戦し2-2ドロー日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。試合後に森保一監督が「勝てなかったのは残念」とオランダ戦を総括した。日本は後半立ち上がりの5分、DFフィルジル・ファン・ダイクに先制ゴールを許したが、同12分にMF中村敬斗の右足シュートで同点に。同19分には再び勝ち越しを許すも、同44分に途