《失望の引き分けに終わったブラジル代表。守備組織が犯したミス、無防備な中盤、機能しなかった攻撃は、アンチェロッティ監督が解決策を見つけなければならない大問題だ》【もっと読む】中山雅史氏〈1〉ポイチ（森保一）は「柔和で優しいだけ」じゃない。目が笑っていない時があるブラジルの地元メディアから容赦のない言葉が飛び交っている。日本時間14日に行われたC組初戦。優勝5回を誇るブラジルは、モロッコと1ー1で引き