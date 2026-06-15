「この8年間、みんなが積み上げてきたものがしっかり出た」日本代表は北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合後、フラッシュインタビューに応じたMF鎌田大地は、強豪を相手に2度のビハインドを追いついたチームの戦いぶりに確かな手応えを口にした。「今日の試合は勝つこと、最低でも勝ち点1っていうのはチームで話してた。難しい展開になりましたけど、自分たちはしっかりやって