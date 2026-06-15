日本はオランダと対戦し2-2ドロー日本代表の北中米共催ワールドカップ（W杯）の初戦オランダ代表戦が、現地時間6月14日にアメリカのテキサス州ダラスで行われ2-2で引き分けた。日本は大会直前に主将を務めてきたMF遠藤航の離脱というアクシデントがあった中、前線にはオランダ1部の得点王FW上田綺世を頂点に、FW前田大然とMF久保建英が2シャドーを構成し、右サイドにMF堂安律、左サイドにMF中村敬斗が起用された。一方のオラン