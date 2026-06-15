夫婦デュオ「ヒデとロザンナ」のロザンナが、16日放送予定の朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 「ヒデとロザンナ」でデビューしたのは1968年。デビュー曲「愛の奇跡」が大ヒットし、一躍お茶の間の人気者になった。75年に結婚し、二男一女に恵まれた。 【写真】「ヒデとロザンナ」モテモテだったという夫の出門英さんとロザンナ 1990年6月にヒデさんが、結腸がんにより47歳の若さ