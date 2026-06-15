タレント・榊原郁恵が自身のインスタグラムで出演した舞台に多くの芸能人が訪れたことを伝えている。 【写真】デニムコーデのピースサイン60歳でも失わないチャンピオンの輝き 都内で2日まで上演されていた劇団「東京マハロ」の公演「可もなく不可もない戦争」にキャストとして名を連ねていた榊原。4日に無事に千秋楽を迎えたことを報告していたが、「連日嬉しいお客様が来て下さいました」と多くの仲間が訪れ