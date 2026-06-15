FW中村敬斗（フランス2部スタッド・ランス／25歳）第2次森保ジャパンで24試合10得点と主軸選手に成長したアタッカーは、間違いなくW杯上位進出のカギを握るだろう。三菱養和コーチの恩師に教え子の成長曲線とW杯本大会の期待度を聞いた。【恩師直撃】久保建英らU17メンバーへ「おまえら、どうせ消える」 合宿のたび言ったワケ（U17日本代表元監督・森山佳郎）◇◇◇──千葉の中学から三菱養和に来た経緯は？「ユ