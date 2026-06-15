OWNDAYS「色の地下鉄」CM場面カット 木村拓哉が出演するOWNDAYS新CM【瞳の独白】「色の地下鉄」篇、「水のように」篇が、15日に公開。新CMの他、【瞳の独白】「色の地下鉄」篇のメイキング映像も公開された。【動画】木村拓哉が出演OWNDAYS新CM＆メイキング・インタビュー映像メガネ・サングラスの製造販売を手掛ける株式会社オンデーズは、グローバルアンバサダーである木村拓哉を起用した新CM【瞳の独白】「色の