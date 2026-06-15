桑木志帆（23）が今季2勝目、通算5勝目を挙げて幕を閉じた今大会。注目の全英女子オープン（7月30日開幕）の出場権は、桑木と2位の永井花奈（28）が獲得。有資格者の佐久間朱莉（23）と桑木を除く、メルセデスランキング上位3人（河本結、菅楓華、郄橋彩華）も同じく手にした。【もっと読む】熱狂的ファンの声援とマナー問題をプロキャディーが考える優勝した桑木は、前週の全米女子オープンは14位でフィニッシュ。帰国