後半12分には中村敬斗が同点ゴールを決める日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。2度にわたってリードを許す展開となったが、再び同点に追いつくゴールを決めた。W杯初戦で優勝候補オランダとの対戦を迎えたが、後半6分に先制点を献上する。右サイドからのクロスに対し、相手DFフィルジル・ファン・ダイクに高打点のヘディングシュートを叩