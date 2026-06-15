「裸の親善大使」が大活躍である。《タニマチの同伴女性の太ももを触ったバカ》を2発殴打…元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側日本時間13日から始まった大相撲パリ公演。横綱土俵入りでは「よいしょ！」の声が響き、トーナメントは大関琴桜が同じ大関の霧島を下して優勝。14日の優勝者と決定戦を行う。昨年は2005年のラスベガス公演以来、20年ぶりに英国・ロンドンでの海外公演が行われた。今年はフランス・パリ。来年は米国の