今日15日(月)は、九州から東海では次第に晴れ間が広がるものの、にわか雨の所があるでしょう。関東は朝の通勤時に広く本降りの雨となりそうです。北陸や東北、北海道は所々で雨や雷雨があり、東北では激しく降る所があるでしょう。沖縄と奄美は梅雨前線の影響で発達した雨雲がかかりやすく、局地的な激しい雨や落雷に注意が必要です。最高気温は関東で昨日より5℃以上低くなるでしょう。各地の今日の天気は関東の雨は昼頃まで今