W杯グループF初戦のオランダ戦でアクシデント発生日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、MF久保建英が負傷交代した。ファンからは「マジ怪我だけはやめて」「怪我が酷くないことをマジで祈る」と心配と衝撃の声が広がっている。試合は世界ランキング13位の日本が強豪オランダと激突する注目の一戦だったが、アクシデントがチームを襲った