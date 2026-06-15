「明日（14日）、終わったら話します」【もっと読む】中日について俺が思うことを言っちゃおう去る13日、日本ハム戦に敗れて63試合目にして早くも借金20を抱えた中日の朝田球団本部長は、報道陣からチーム状況について問われ、こう言った。編成トップの意味深なコメントは、多くのファンの関心を集めた。「明日」とは、交流戦の全日程が終了するシーズンの節目。すわ井上一樹監督の途中休養か…などと、様々な憶測が飛び交った