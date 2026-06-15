オランダ戦で大歓声を響かせた日本サポーターに注目日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦した。この一戦で米放送局「ESPN」ブラジル版は、スタンドを盛り上げる日本のファンに注目。日本のサポーターについて「スタンドでお手本を示した」と表現し、スタジアムに「リベルタドーレスのような雰囲気」をもたらしたと大絶賛して