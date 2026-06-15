グループFの初戦で不測の事態日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。試合の中でMF久保建英が交代を要求するまさかのアクシデントが発生した。MF久保建英が後半25分、DFデンゼル・ダンフリースと接触して負傷。左膝を押さえて苦悶の表情も、自力で立ち上がってピッチから出た。しかし、自ら交代を要請し、FW小川航基と交代となった。試合は