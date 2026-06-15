近年は検索エンジン各社がAIを導入しており、検索結果画面に「AIによる概要」が表示されたり、AIとチャットして情報を探すことが当たり前になったりしています。そんな状況下で、自社のウェブサイトがAIによる概要やAIの回答に表示されやすくするための4つのポイントについて、ホスティングブログサービスの「WordPress.com」を提供するAutomatticがまとめています。How to Make Your Website More Discoverable by AI | WordPress