俳優・佐々木蔵之介（５８）が、来年公開の時代劇映画「超高速！参勤交代フルスロットル」（本木克英監督）に主演することが１４日、分かった。１４、１６年に続く第３弾で、女優・深田恭子（４３）、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・知念侑李（３２）らおなじみのキャストが続投する。累計興行収入２７億円突破の人気シリーズ１１年ぶりの新作。弱小で貧乏な湯長谷藩が存亡をかけ、１４日かかる道のりを５日間で参勤すべく奮闘す