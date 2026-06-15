馬トク報知で過去の名勝負を当時の記事から振り返る【競走伝】。今回はメジロドーベルが勝った１９９８年の府中牝馬Ｓを取り上げる。９７年の秋華賞以来、約１年ぶりの勝利。完全復活となる続くエリザベス女王杯への勝利へとつながった。これがＧ１・３勝馬の底力だ。最後の直線。好位につけていた５８?のメジロドーベルが馬場の真ん中から早めに抜け出してくる。外から忍び寄るのは条件戦を連勝中だった５５?のグレースアドマ