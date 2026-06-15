◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本２―２オランダ（１４日・ダラス競技場）８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突し、２―２で引き分けた。過去７大会の初戦は３勝１分け３敗。勝ち点を奪った大会は全て決勝トーナメント進出をしているように、非常に重要な一戦となる。そんな一戦に森保一監督はＭＦ前田大然を先発に抜てき。序盤から前田が積極的にプレスを