記事ポイントネイティブキャンプ英会話が、全レッスンを対象にした自動文字起こし機能を本格導入。レッスン終了後に、PCブラウザ・アプリのレッスン履歴画面から文字起こし内容を確認できます。聞き取れなかった表現や講師の自然なフレーズ、自分が話した英語を文字で振り返れます。 オンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」が、全レッスンを対象にした自動文字起こし機能を正式機能として本格導入しました。レ