俳優の佐々木蔵之介が主演する人気時代劇シリーズ最新作『超高速！参勤交代 フルスロットル』が、2027年に全国公開されることが決定した。あわせて、コンセプトビジュアル、ティザービジュアル、特報映像が解禁された。【動画】14日かかる道のりをたった5日で参勤することが明らかに2014年公開の『超高速！参勤交代』は、脚本家・土橋章宏の城戸賞受賞脚本を映画化した作品。わずか1万5000石の小藩・湯長谷藩（現在の福島県い