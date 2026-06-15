女優の比嘉愛未（40）が14日、都内で初のエッセー集「またね。」の発売記念会見を行った。「ありのままの言葉をつづっているので、自分自身の分身を生み出したような気持ち。応援してくださる方への、ある種のラブレター」と笑顔で語った。恋愛や結婚など踏み込んだ内容もあり「自分自身をさらけ出すのは怖さはあったけど、そこを取りつくろうと、やりたかったことではない」と心の内を明かしている。この日は40歳の誕生日。会見中