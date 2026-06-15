◇サッカー FIFAワールドカップ2026日本2−2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)に2−2で引き分けました。前半早々、GK鈴木彩艶選手がいきなりビッグセーブ。FWマレン選手が日本のディフェンダーを背負いながら、反転して右足でシュートを放ちますが、鈴木選手が至近距離からの強烈なシュートを止めて、相手の決定機を見事阻止しました。前