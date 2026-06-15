スターダストプロモーションのモデル部門に所属する7人組ガールズグループの「MISS MERCY（ミスマーシー）」が14日、都内でワンマンライブを開催し、今秋、テイチクエンタテインメントからメジャーデビューすることを発表した。4年間のレッスンをへて、22年に結成した実力派グループ。COCONA（20）も「音楽業界に新しい風を吹かせ、時代を席巻できるよう、挑戦し続けていきます」と意気込んだ。